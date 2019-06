Stellenangebot in Pinneberg : A. Beig-Verlag sucht Volontäre

Wir sind ein mittelständisches Druck- und Verlagshaus mit über 120 Mitarbeitern in der Metropolregion Hamburg, welches zum Firmenverbund des shz:medienhauses, eine der größten Mediengruppen Norddeutschlands (Tageszeitungen, Anzeigenblätter, Druck, Radio etc.) gehört.



Mit unseren sieben Tageszeitungstiteln und vier Wochenblättern sind wir der auflagenstärkste Zeitungsverlag im Kreis Pinneberg.



In unserer modernen und leistungsstarken Druckerei in Pinneberg produzieren wir neben unseren eigenen Publikationen auch zahlreiche Fremdaufträge. Wir stellen jährlich so ca. 90 Mio. Zeitungen her und verarbeiten über 300 Mio. Beilagen.