Region Pinneberg in Kürze : +++ A-7-Brücke in Quickborn wird umgebaut +++ Serien-Einbrecher in Hamburg festgenommen +++ Schüsse in Bad Oldesloe +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

08. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Quickborn In der Posse um die Quickborner A7-Brücke ist ein Ende in Sicht: Nach der Einigung zwischen der Stadt, der Projektgesellschaft Via Solutions und der bauausführenden Firma Deges wird ab heute der ursprüngliche Zustand der Autobahnüberführung im Harksheider Weg nach Norderstedt wiederhergestellt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 30. November dauern. Damit wird eine Planungspanne beseitigt, über die sich inzwischen ganz Deutschland amüsiert. Im Zuge der Sanierung war eine Leitplanke gesetzt worden, die den Fuß- und Radweg so einengt, dass zwei Radfahrer oder Fußgänger mit Kinderwagen nicht mehr aneinander vorbeikamen.

Kreis Pinneberg In diesem Monat wird umgesetzt, was seit 2013 vorbereitet wurde: Aufgrund des Priestermangels und vor dem Hintergrund einer schwieriger werdenden finanziellen Situation steht die katholische Kirche vor einer der größten Strukturreformen der vergangenen Jahrzehnte – auch im Kreis Pinneberg. Die derzeit sechs Pfarreien werden zu einer mit dem Namen Heiliger Martin zusammengelegt. Die katholischen Kirchen in Quickborn, Halstenbek, Wedel, Elmshorn, Pinneberg und Uetersen verlieren damit ihren Status als eigenständige Pfarreien, bleiben aber als Kirchenstandorte mit ihrem eigenen Gemeindeleben erhalten.

Schleswig-Holstein Die Polizei hat bei einem Einsatz in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) am Sonntag auf einen Menschen geschossen. Es sei „auch die Schusswaffe gegen eine Person eingesetzt“ worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck am Sonntag mit. Den Einsatz habe es gegen 11.30 Uhr gegeben. Weitere Angaben sollten erst am Montag folgen, hieß es. Das „Stormarner Tageblatt“ berichtete, ein junger Mann sei tot. Er sei vor einem Haus in der Schützenstraße gestorben. „Ob er durch die abgefeuerten Schüsse getötet wurde oder anderen Verletzungen erlag, konnte nicht mit Sicherheit geklärt werden“, schreibt das Blatt. Die Polizei wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob es einen Toten gab.

Hamburg Ein 22-Jähriger soll in Hamburg und Schleswig-Holstein in mindestens 32 Wohnungen und Häuser eingebrochen sein. Der Mann war bereits im Juni bei einem Einbruch festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 22-Jährige soll die Einbrüche im Zeitraum zwischen März 2016 und Juni 2018 in Norderstedt, Glinde und Kiel in Schleswig-Holstein, aber auch in elf Hamburger Stadtteilen wie Groß Flottbek und Bergedorf begangen haben. Die Ermittler hatten 520 Betroffene von Haus- und Wohnungseinbrüchen aufgefordert, eine Diebesgutdatenbank durchzugehen und nach gestohlenen Gegenständen zu schauen. Auf diese Weise erkannte einer der Bestohlenen eine Schmuckschatulle wieder, die im Juni bei dem 22-Jährigen sichergestellt worden war. Unter anderem anhand von Fingerabdrücken und DNA-Abgleichen konnten dem Mann zehn Taten in der Metropolregion Hamburg nachgewiesen werden. Rund zwanzig Fälle konnten ihm zugeordnet werden, in dem unter anderem seine Vorgehensweise bei verschiedenen Einbrüchen verglichen und analysiert wurde, sagte eine Polizeisprecherin.

Elmshorn Gegen Hass und Hetze und für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft: Der Freundeskreis Knechtsche Hallen hatte am Sonnabend zum Fest der Demokratie geladen – und mehr als 1000 Bürger aus Elmshorn und dem Umland folgten dem Ruf.

Pinneberg Tausende Besucher säumten gestern die Straßen im Pinneberger Ortsteil Waldenau-Datum. Der Bürgerverein Waldenau-Datum von 1934 richtete zum 70. Mal das Erntedankfest in seiner heutigen Form aus und war zugleich Gastgeber des Landeserntedankfests. „Besser kann es nicht laufen. Ich muss wohl einen guten Draht zu Petrus haben“, sagte Organisator Volker Brammer.