Elternwunsch vs. Kita-Konzept : Nach Zwillings-Streit: Kita-Sprecherin empfiehlt individuelles Vorgehen

Ein Zwillingspaar sollte gegen den Willen der Eltern in unterschiedlichen Kita-Gruppen betreut werden. Der Fall eskalierte. Jetzt erklärt die Sprecherin der Kita-Leitungen wie grundsätzlich mit dem Thema umgegangen wird.

Kreis Pinneberg | Es ist eine Geschichte, die bei den Lesern von shz.de auf großes Interesse gestoßen ist: Die drei Jahre alten Zwillinge der Familie Sievers aus Ellerhoop sollten beim Wechsel vom Krippen- in den Elementarbereich getrennt werden. Zumindest für die Zeit des Morgenkreises sollten sie in zwei getrennten Gruppen betreut werden. So sah es das Konzept ihrer ...

