Am Donnerstag : Zwei Weltkriegsbomben auf Helgoland entschärft

Helgoland | Auf Helgoland haben Experten am Donnerstag zwei britische Weltkriegsbomben entschärft. Sie waren am Dienstag (6. Juli) bei Sondierungsarbeiten auf einer Baustelle im Helgoländer Südhafen entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Eine Bombe sei 500 Kilogramm, die andere 1000 Kilogramm schwer gewesen. Experten kommen per Boot Der Kampfmittelräum...

