Tangstedt (Kreis Pinneberg) : Promillefahrt endet am Baum – zwei Verletzte

Laut Polizei war nicht nur Alkohol, sondern auch nicht angepasste Geschwindigkeit bei einem Unfall in der Nacht zu Sonnabend (24. Juli) im Spiel.

Hasloh/Tangstedt | Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonnabend (24. Juli) sind Fahrer und Beifahrer eines Audis leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 30-jähriger Mann aus dem Kreis Pinneberg am Steuer eines A5 gemeinsam mit einem 28-jährigen Hamburger auf dem Quickborner Weg zwischen Quickborn und Tangstedt unterwegs und wollte in die Hasloher Chaus...

