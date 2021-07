Körperverletzung : Zwei Schlägereien beim Springturnier in Pinneberg

Am Sonnabendmorgen um 2.50 Uhr sollen sich eine Besucherin und ein Wachmann geprügelt haben, am Sonnabendabend gerieten zwei Frauen aneinander.

Pinneberg | Da gingen wohl die Pferde mit ihnen durch: Am Wochenende hat es gleich zwei Schlägereien während des Springturniers an der Schenefelder Landstraße in Pinneberg gegeben. Das teilte die Polizei am Sonntag (4. Juli) mit. Wachmann soll Frau ins Gesicht geschlagen haben Am Sonnabendmorgen (3. Juli) um 2.50 Uhr wurde die Polizei gerufen. Eine alkoholi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.