Herbstfest 2021 : Mobile Mosterei kommt zum Rellinger Arkadenhof

Beim Herbstfest können Interessierte in der Grünen Galerie ihr Obst zu Saft pressen lassen.

Rellingen | Herbstfest mit Laternenumzug – am Donnerstag (21. Oktober) ist in Rellingen auf dem Arkadenhof wieder Programm angesagt. Außerdem ist passend dazu die Mobile Mosterei bei der Grünen Galerie Rellingen zu Gast und bietet den Rellingern an, ihre eigenen mitgebrachten Früchte zu Saft zu machen. Das teilt die Gemeinde mit. Weiterlesen: Buntes Herbstfest...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.