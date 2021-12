Noten für die Spieler : HSV-Zeugnis: Sonny Kittel und Daniel Heuer Fernandes sind Klassenbeste

Einige Musterschüler, viel Durchschnitt und ein paar Sorgenkinder – die Spieler des HSV haben in der ersten Saisonhälfte der Zweiten Liga ganz unterschiedliche Leistungen abgeliefert. Das ist unser Jahreszeugnis.

Hamburg | Der HSV marschiert nicht vorneweg, ist aber zumindest mit dabei im Aufstiegsrennen. Vor allem in den vergangenen Wochen war eine positive Entwicklung zu erkennen. Wie in jeder Schule gibt es in Fußball-Mannschaften Leistungsträger, aber eben auch welche, bei denen die Versetzung gefährdet ist, weil sie die Anforderungen nicht erfüllen. Hier das Hinrun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.