Zeugensuche : Unbekannte stehlen Zelt am Corona-Testzentrum in Halstenbek

03. Juni 2021, 15:45 Uhr

Halstenbek | Zwischen Dienstag- und Mittwochabend (1. und 2. Juni) ist ein Zelt vom Gelände des Möbelhauses in der Schulstraße – dem dortigen Corona-Testzentrum – gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Es handelt sich dabei um ein Zelt in der Größe von etwa drei mal vier Metern, so die Polizei weiter.

Hinweise an die Polizei Rellingen

Die Betreiber haben den Diebstahl am Mittwochabend bemerkt und der Polizei gemeldet. Diese suchen nun nach Zeugen, die zwischen Dienstagabend um 20 Uhr und Mittwochabend 23.30 Uhr etwas bemerkt haben.

Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Rellingen unter Telefon (04101) 49 80 entgegen.