Zeugensuche nach Unfallflucht : Stromverteilerkasten in Ellerbek gerammt – 50.000 Euro Schaden

Der Vorfall habe sich bereits am Freitagvormittag (4. Juni) ereignet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Avatar_shz von Ann-Kathrin Just

07. Juni 2021, 15:38 Uhr

Ellerbek | Fahrerflucht in Ellerbek: Am Freitag (4.Juni) ist es auf einem Parkplatz in der Straße Waldhof zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen. Dies teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Unbekannter beschädigt Stromverteilerkasten

In der Zeit zwischen 9.33 und 13.18 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Stromverteilerkasten der Versorgungsbetriebe. Der Sachschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überfuhr der Unbekannte einen Strauch und kam an der Betonmauer der dortigen Ortsverteileranlage zum Stehen.

Zeugen gesucht

Die Beamten der Polizeistation Bönningstedt haben die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Bönningstedt unter Telefon (040) 35 62 75 20 entgegen.