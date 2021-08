Zeugen gesucht : Einbrecher erbeuten mehrere Notebooks in Pinneberg

Die unbekannten Täter schlugen am 22. August in einem Einfamilienhaus im Rehmen zu – die Polizei ermittelt.

von Sophie Laura Martin

23. August 2021, 15:24 Uhr

Pinneberg | Die Täter entkamen mit ordentlicher Beute: Am Sonntagmorgen (22. August) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Rehmen in Pinneberg ein und entkamen mit mehren Notebooks. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Notebooks geklaut: Kriminalpolizei ermittelt

Nach ersten Erkenntnissen ist es zwischen 6.30 und 6.45 Uhr zu dem Einbruch gekommen. Es wurde Strafanzeige gestellt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen. Wer sachliche Informationen zum Tathergang oder zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.