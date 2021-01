Zeugen gesucht : Vandalismus zur Mittagszeit: 14 Autos in Pinneberg zerkratzt

Bereits am Freitag (22. Januar) zerkratzten Unbekannte Fahrzeuge in der Rixstraße und im Moorkamp.

25. Januar 2021, 13:26 Uhr

Pinneberg | Sachbeschädigung in Pinneberg in mehreren Fällen: Am Freitag (22. Januar) ist es im Stadtgebiet zu mindestens 14 Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen der Polizei beschädigten Unbekannte zwischen 12.30 und 13.45 Uhr mehrere Fahrzeuge.

Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich

Jeweils siebenmal zerkratzen der oder die Täter mit einem spitzen beziehungsweise scharfkantigen Gegenstand die betroffenen Fahrzeuge in der Rixstraße und im Moorkamp. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Das Polizeirevier Pinneberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04101 2020.