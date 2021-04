Polizei sucht Zeugen : Einbruch im Halstenbeker Rotdornweg: Unbekannte stehlen Geld und Schmuck

Die Täter drangen am Ostermontag in ein Wohnhaus.

Avatar_shz von Felisa Kowalewski

07. April 2021, 14:40 Uhr

Halstenbek | Einbruch an den Feiertagen: Am Ostermontag (5. April) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Halstenbeker Rotdornweg gelangt. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen um Hinweise.

Täter schlugen innerhalb von einer Dreiviertelstunde zu

Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen 12.30 und 13.15 Uhr zu dem Einbruch in das Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten die Räume und entkamen schließlich mit Bargeld und Schmuck, so der derzeitige Stand.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die im Rotdornweg oder den umliegenden Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (04101) 2020 entgegen.