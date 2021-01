Zeugen gesucht : Pinneberg: Diebe bauen nachts Auspuffanlage von BMW ab

In einem weiteren Fall wurde ein Katalysator von einem Toyota gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

René Erdbrügger

27. Januar 2021, 17:50 Uhr

Pinneberg | In Pinneberg haben es Diebe auf Autoteile abgesehen. In der Nacht zu Dienstag (26. Januar) bockten die Täter in der Generaloberst-Beck-Straße einen BMW 320i auf und bauten die Auspuffanlage aus.

Eine Zeugin bemerkte gegen 3 Uhr das Auto. Zu dieser Zeit war der Auspuff noch am Fahrzeug. Am Morgen wurde das Fehlen der Auspuffanlage bemerkt.



Anwohnerin beobachtet zwei verdächtige Personen

Bereits am frühen Samstagmorgen (23.Januar) um 3.17 Uhr hatte eine Anwohnerin in Tatortnähe zwei Personen mit Taschenlampen beobachtet, die sich an einem Fahrzeug aufhielten und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die Personen vor Ort nicht mehr antreffen.

Verdächtiger Mann auch in der General-Oberst-Beck-Straße

Ein weiterer Anwohner hatte am Samstagabend (23.Januar) einen verdächtigen Mann in der General-Oberst-Beck-Straße beobachtet. Dieser soll circa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß bei kräftiger Statur gewesen sein. Er war mit einer beigen Stoffjacke und einer dünnen Beanie-Mütze bekleidet.

Katalysator von einem Toyota Prius abgebaut

Zwischen dem 23. und 26. Januar 2021 kam es in der Dr.-Theodor-Haubach-Straße ebenfalls zum Diebstahl eines Katalysators von einem Toyota Prius. In der Oberst-von-Stauffenberg-Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (26.Januar) einen Katalysator, auch hier von einem Toyota Prius.

Ermittlungen laufen

Ob die beobachteten Personen in Zusammenhang mit den genannten Taten stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Pinneberg. Zeugenhinweise werden unter Telefon (04101) 2020 entgegengenommen.