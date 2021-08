Einfamilienhäuser betroffen : Polizei sucht Zeugen nach drei Einbrüchen im Kreis Pinneberg

Gleich dreimal wurde im Kreis Pinneberg in Einfamilienhäuser eingebrochen. Unter anderem erbeuteten die Täter Schmuck.

20. August 2021, 16:29 Uhr

Pinneberg / Kölln-Reisiek / Kummerfeld | Am Donnerstag (19. August) ist es im Kreis Pinneberg zu insgesamt drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen.

Zwischen 8.30 Uhr und 14.45 Uhr brachen die Täter gewaltsam in ein Objekt in der Dorfstraße in Kummerfeld ein. Ihre Beute: Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Auch in Kölln-Reisiek drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. Tatzeit: zwischen 9.15 Uhr und 10.30 Uhr. Bislang konnten noch keine Angaben zu den entwendeten Gegenständen gemacht werden.

Zeugen in Pinneberg

Und auch im Pinneberger Kornkamp kam es zu einem Einbruch in der Zeit von 11.20 bis 11.55 Uhr. Hierfür gibt es einen Zeugen. Dieser sah zwei Personen aus dem Haus flüchten. Eine davon wird als männlich, etwa 30-jährig und zirka 180 Zentimeter groß beschrieben. Außerdem gab der Zeuge an, der vermutliche Täter spräche fließend deutsch.

Im Zusammenhang mit dieser Tat bemerkte ein weiterer Zeuge ein Fahrzeug der Marke Audi. Hierbei handle es sich vermutlich um einen Kombi in der Farbe hellgrau mit einem Hamburger Kennzeichen. Die Polizei geht davon aus, dass dies das Fluchtfahrzeug ist.

Ob die drei Taten in einem Zusammenhang stehen, ist bisher noch unklar.

Weitere Beobachter gesucht

Die Kriminalpolizei fordert die Bevölkerung zur Mithilfe auf: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der drei Tatorte gesehen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04101) 2020 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.