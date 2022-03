Kliniken im Kreis Pinneberg : Neubau eines Zentralkrankenhauses: SPD knüpft Zustimmung an Bedingungen

Geht es nach den Regio-Kliniken, soll die Politik am 9. März grünes Licht für die Zusammenlegung der Klinikstandorte Elmshorn und Pinneberg geben. Doch vor allem die SPD hat Fragen – und stellt Bedingungen.

Kreis Pinneberg | Die Diskussion über die mögliche Schließung der beiden Krankenhäuser in Pinneberg und Elmshorn und den Neubau eines Zentralkrankenhauses im Kreis Pinneberg nimmt in der Politik wieder deutlich Fahrt auf – und an Schärfe zu. Nachdem es während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses bereits emotionale Wortgefechte zwischen SPD- und CDU-Vertretern geg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.