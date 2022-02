Frau bei Unfall schwer verletzt : Im Live-Ticker: So trifft Orkantief „Ylenia“ den Kreis Pinneberg

Im Kreis muss seit Mitternacht mit Orkanböen gerechnet werden. Wir begleiten den Sturm-Tag mit unserem Live-Ticker.

Kreis Pinneberg | Das wichtigste in Kürze: Orkantief Ylenia hat den Kreis Pinneberg gegen Mitternacht erreicht; derzeit laufen dutzende Feuerwehreinsätze Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall in Elmshorn schwer verletzt. Eine Tanne war auf der B431 in ihr Auto gestürzt Die Leitstelle West der Polizei in Elmshorn zählte bis 6.30 Uhr etwa 60 sturmbedingt...

