Ylenia kommt ab Mitternacht : DWD warnt vor Orkanböen im Kreis Pinneberg – Sturmflut an der Elbe

Im Kreis muss ab Mitternacht mit Orkanböen gerechnet werden. Das Orkantief einen Tag später könnte noch stärker ausfallen.

Kreis Pinneberg | Die Lage im Überblick: Auf den Kreis Pinneberg kommen zwei Sturmlagen zu: Eine in der Nacht zu Donnerstag und tagsüber am Donnerstag; die andere ab Freitagnachmittag und in der Nacht zu Samstag Es wird jeweils mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet Bäume können umstürzen, es kann zu Behinderungen auf den Straßen und bei der Bahn kommen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.