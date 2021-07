Stadtentwicklung in Pinneberg : Planung Wupperman'sche Hallen: Initiative will Bürger miteinbeziehen

Ein Investor will 42 Reihenhäuser auf dem Gelände. Eine Initiative möchte die historischen Hallen erhalten. Jetzt sind die Bürger zu einer Zoom-Konferenz eingeladen.

Pinneberg | Längst hat die Natur das Gelände rund um die Wupperman'schen Hallen an der Hermanstraße in Pinneberg zurückerobert. Wilde Bäume und Unkraut wachsen dort, wo das einstige Emaillierwerk in Betrieb war. Die Wände der verfallenen Gebäude sind mit Graffiti besprüht. Es ist ein wahrer Lost Place. Einige Male musste die Feuerwehr dort Brände löschen, Unbekan...

