Pinneberg : Wupperman'sche Hallen: Jetzt gehen die ersten Arbeiten los

Es tut sich etwas: Auf dem Gelände werden Bodenproben genommen. Aber erst Anfang 2024 sollen die Bauarbeiten auf dem Gelände beginnen.

Pinneberg | Geht es jetzt los? Am Dienstag (28. September) dringt Lärm vom Gelände der Wupperman'schen Hallen in Pinneberg. Bohrer schrauben sich in die Erde. Ein Baugrundgutachter und sein Team sind vor Ort. Die Qualität des Bodens soll überprüft werden. Wie fest ist die Erde, ist sie kontaminiert? Alles Fragen, die geklärt werden müssen, bevor die Bagger anroll...

