Wupperman'sche Hallen : Neue Reihenhäuser in Pinneberg geplant – Initiative kämpft für Erhalt

Die Politik hat den Abriss der Industriebrache beschlossen, ein Investor will neuen Wohnraum erschaffen. Doch eine Initiative hat andere Pläne – und will das Konzept der Öffentlichkeit vorstellen.

Pinneberg | Das ehemalige Industriegelände an der Hermanstraße in Pinneberg hat in letzter Zeit von sich reden gemacht, weil in den Hallen immer wieder Feuer gelegt wurde. Jetzt soll die Industriebrache abgerissen werden. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstag (8. Juni) im nicht öffentlichen Teil beschlossen. Ein Investor plant dort den Bau von Re...

