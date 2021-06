Halstenbek : Wolfgang-Borchert-Gymnasium bekommt 3D-Drucker vom Rotary Club

Die Rotarier sponserten das neue Hightech-Gerät. Das soll jetzt in den MINT-Fächern, aber auch im Kunst-Unterricht zum Einsatz kommen.

Halstenbek | Das neue Hightech-Gerät schmilzt Kunststofffäden bei etwa 800 Grad Celsius und setzt daraus dann Schicht für Schicht jede beliebige Form zusammen – genau so, wie sie zuvor am Computer modelliert wurde: Das Wolfgang-Borchert-Gymnasium (WoBo) in Halstenbek freut sich über einen 3D-Drucker. Den hat der Rotary Club Pinneberg der Schule gesponsert und jetz...

