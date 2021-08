Polizei sucht Zeugen : Wohnwagen aus Adlerstraße in Rellingen gestohlen

Der Wohnwagen verschwand in der Nacht vom 24. auf den 25. August von seinem Stellplatz.

25. August 2021, 16:29 Uhr

Rellingen | Ein silbernes Wohnmobil ist in der Adlerstraße in der Gemeinde Rellingen über Nacht von seinem Stellplatz verschwunden: Unbekannte stahlen das große Gefährt zwischen Dienstag und Mittwoch (24. und 25. August). Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit und sucht nun nach Zeugen.

Polizei bittet um Hinweise zu silberfarbenem Wohnmobil

Nach ersten Erkenntnissen geschah der Diebstahl in der Zeit von 23 Uhr am Dienstagabend bis 10 Uhr am nächsten Morgen. Laut Polizei handelt es sich um ein Wohnmobil des Herstellers Bürstner auf Fiat-Basis. Zuletzt hatte das Mobil ein Pinneberger Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise können Zeugen unter der Telefonnummer (04101) 2020 abgeben.