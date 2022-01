Insgesamt acht Sammelbereiche : Wo und wann im Kreis Pinneberg die Tannenbäume abgeholt werden

Das Weihnachtsfest ist vorbei, der Weihnachtsbaum soll bei den meisten raus. Ein Überblick, wo die Sammelplätze sind und wann die Bäume abgeholt werden.

Kreis Pinneberg | Weihnachten ist durch. Wer nicht noch dran hängt und ihn stehen lässt, will jetzt seinen Weihnachtsbaum loswerden. Dafür gibt es Abholtermine und Sammelplätze von der Kreisverwaltung in der Woche vom 10. bis 17. Januar. Die Bürger werden gebeten, ihren Tannenbaum frühestens einen Tag vorher oder spätestens um 6.30 Uhr morgens am Abholtag zum Sammel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.