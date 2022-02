Angesagter Wintersturm : Leitstelle rechnet mit typischen Sturmschäden im Kreis Pinneberg

In den nächsten Tagen legt der Wind ordentlich zu. Ab Donnerstag könnte Orkantief Ylenia über die Region ziehen. Wie stark, ist allerdings noch nicht ganz sicher.

Kreis Pinneberg | Da kommt was auf den Kreis Pinneberg zu. Für Donnerstag sind Sturmböen angesagt. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Am Freitag ist sogar ein Orkan möglich. Auch wenn sich die Experten hier noch unsicher sind. Es könne turbulent werden – auch wenn noch nicht abzusehen sei, wie stark der Sturm in unterschiedlichen Regionen wütet. „In den nächsten T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.