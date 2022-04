Wuppermann'sche Hallen : Wieder Feuer in ehemaliger Industriehalle in Pinneberg

In einer Halle brannte Baumaterial. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich das Feuer bereits auf etwa 150 Quadratmeter ausgebreitet.

Pinneberg | Zum wiederholten Mal hat es ein Feuer auf dem Gelände der ehemaligen Firma Wuppermann in Pinneberg gegeben. Diesmal brannte es am Sonntag (3. April) in einer der ehemaligen Industriehallen. Anwohner hatten eine starke schwarze Rauchsäule bemerkt und die Wehr alarmiert. Feuerwehr verhindert Schlimmeres Als diese eintraf, stellten die Kameraden fe...

