Kein Regelbetrieb mehr : Wieder Einschränkungen für Schulen und Kitas im Kreis Pinneberg

Wechsel- statt Präsenzunterricht heißt es ab dem 29. März im Kreis. Einige Schüler müssen sogar ganz zu Hause bleiben.

Kreis Pinneberg | Das Hin und Her an den Schulen und Kitas im Kreis Pinneberg geht weiter: Neun Tage, nachdem in den Klassenstufen 1 bis 6 erstmals seit Monaten wieder Präsenzunterricht stattfand, ist dieser nun bald wieder vorbei. Wie die Landesregierung am Mittwochabend (24. März) mitgeteilt hat, wird es ab Montag (29. März) nur noch Wechselunterricht geben. Schüler ...

