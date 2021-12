Immer mehr Neubaugebiete : Wie viel Wachstum können Kommunen im Kreis Pinneberg verkraften?

Neue Baugebiete sprießen aus dem Boden und es wird nachverdichtet: Der Kreis Pinneberg ist als Wohnort beliebt. Aber wie viel Wachstum können Orte wie Pinneberg, Halstenbek und Rellingen eigentlich ab?

Pinneberg/Halstenbek/Rellingen | Planen, buddeln, bauen: Überall im Kreis Pinneberg entstehen neues Wohnen und Gewerbe. Kommunen wollen so ihre Einnahmen erhöhen und die Menschen in der Metropolregion Hamburg hoffen auf bezahlbaren Wohnraum. So wachsen nicht nur Städte wie Pinneberg, sondern auch kleinere Gemeinden wie Halstenbek und Rellingen. Wie schaffen sie den Balanceakt zwische...

