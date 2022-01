Wetterbilanz : Dezember im Kreis Pinneberg zu warm und mit wenig Sonne

Im vergangenen Monat war es ein ständiges Auf und Ab. Mal gab es Schnee oder Schneeregen, mal eisige Kälte und mal frühlingshafte Temperaturen.

Kreis Pinneberg | Es hätte so schön sein können. Ganz knapp verpassten die Menschen im Kreis Pinneberg dieses Jahr weiße Weihnachten. Doch der Schnee, der am 23. Dezember runterkam, war an Heiligabend schon wieder weggeschmolzen. Sonne verfehlt Dezember-Soll um 16 Prozent Ansonsten war der Dezember dieses Jahr etwas zu warm, trockener als die Jahre zuvor und rich...

