Wetterbilanz für März : Mehr als 200 Sonnenstunden im Kreis Pinneberg – ein Wert wie im Sommer

Manche Sommermonate im Kreis Pinneberg sind nicht so sonnig, wie es der März war. Nach den regenreichen ersten April-Tagen könnte es kurz vor Ostern nun besonders warm werden.

Quickborn | Kaum Regen und mehr Sonne als in manchen Sommermonaten: Der März war in Schleswig-Holstein und im Kreis Pinneberg in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Am Ende wurden etwa 227 Sonnenstunden gemessen – fast doppelt so viel wie im langjährigen Mittel. So ein Wert wird in manchen Sommermonaten im Kreis Pinneberg nicht erreicht. Im Zuge der Vorstellung seine...

