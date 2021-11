Corona und 2G-Regel : So bereitet sich die Gastronomie im Kreis Pinneberg auf Weihnachstfeiern vor

Seit diesem Montag (22. November) gilt auch in der Gastronomie in Schleswig-Holstein 2G. Wir haben uns bei einigen für Weihnachtsfeiern beliebten Restaurants umgehört, wie sie zu dem Modell stehen. Und wie sie planen.

Kreis Pinneberg | Gastronomen im Kreis Pinneberg haben sich auf die flächendeckende Anwendung der 2G-Regelung in geschlossenen Räumen vorbereitet – und begrüßen diese auch. Ab dieser Woche – konkret seit Montag (22. November) – haben in Restaurants, Kneipen und Bars auch in Schleswig-Holstein nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt. Für viele, bereits geplante Weihnach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.