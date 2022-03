Film-Star aus Wedel : Klettermaxe und Stuntman Arnim Dahl wäre am 12. März 100 geworden

Er balancierte auf Hochhäusern, stürzte sich von Kränen und sprang aus fahrenden Zügen: Der Wedeler Stuntman Arnim Dahl wäre am 12. März 100 geworden. Sein Motto: „Lieber zehn Minuten Angst, als einen Monat arbeiten.“

Wedel/Holm | Er hatte mehr als sieben Leben – und keine Höhenangst. Der am 12. März in Stettin geborene Arnim Dahl stürzte sich schon in jungen Jahren als Kunstspringer aus luftigen Höhen ins Wasser, kämpfte im Zweiten Weltkrieg und startete in den 1950er Jahren von Norddeutschland aus eine beispiellose Filmkarriere als Stuntman. Sein Markenzeichen: Stets...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.