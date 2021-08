Debatte um Freilauffläche : Was wird aus Kummerfelds Hundewald?

Die CDU möchte den Hundewald schließen, weil zu viele aus anderen Orten kommen. Auch das Verkehrsaufkommen sei problematisch. SPD und Grüne sind dennoch für den Erhalt.

Kummerfeld | Ganz ohne Leine herumtollen und toben, das können Hunde in dem eingezäunten Waldgebiet in Kummerfeld am Waldweg. In einem normalen Wald in Schleswig-Holstein ist das nicht möglich. Und besonders im Kreis Pinneberg. Denn die Gemeinde Kummerfeld ist die einzige, die einen solchen Wald anbietet. Müssen Hundebesitzer aber nun um diesen Hundewald fürchten?...

