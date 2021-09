Bundestagswahl 2021 : Warum Pinneberg zwei Tage lang Stimmen ausgezählt hat

Nach Angaben der Stadtverwaltung musste in einigen Stimmbezirken nachgezählt werden: Bei der Abgabe der Wahlniederschriften seien minimale Differenzen aufgefallen.

Pinneberg | Am Sonntagabend (26. September) trudelten sie ein: die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021. Stadt um Stadt, Dorf um Dorf. Nur die Stimmen aus Pinneberg kamen nicht. Auch am Montag gab es keine Ergebnisse. Erst am Dienstag wurden sie offiziell veröffentlicht. Was war passiert? „Bereits bei der Abgabe der Wahlniederschriften sind uns minimale Differen...

