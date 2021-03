Kreis Pinneberg : Vorträge zum Weltfrauentag: Wie systemrelevant Kinderbetreuung ist

Die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis bieten anlässlich des internationalen Frauentags zwei digitale Vorträge an.

Kreis Pinneberg | Am Montag (8. März) ist der Internationale Frauentag. Dabei geht es um Gleichberechtigung – im Arbeitsleben, in der Gesellschaft und vor dem Gesetz. Gleichberechtigung ist auch während der Coronakrise wieder stärker in den Fokus gerückt – weil viele Frauen sich wieder mehr um die Betreuung der Kinder und den Haushalt gekümmert und dadurch ihre bezahlt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.