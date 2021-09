Vor einer Bar angegriffen : 31-Jähriger in Pinneberg mit Machete und Messer verletzt

Der Mann kam mit Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Die beiden Beschuldigten wurden im Nahbereich festgenommen.

Pinneberg | Blutiges Ende eines Streits in Pinneberg: Nach einer verbalen Auseinandersetzung sind zwei Männer in der Nacht zu Sonntag (5. September) mit einer Machete und einem Messer auf einen 31-jährigen Pinneberger losgegangen. Der Angriff ereignete sich laut Polizei gegen 2.30 Uhr vor einer Bar an der Bahnhofstraße. Der Angegriffene erlitt Schnitt und Stichve...

