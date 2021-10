Europacup-Abenteuer : Vor Debüt gegen Belgrad: Hamburg Towers um Marvin Willoughby werben um Fans

Die Basketballer der Hamburg Towers starten am Dienstag (19. Oktober, 19.30 Uhr) gegen das europäische Topteam Partizan Belgrad in der Edel-Optics.de-Arena in ihr Europacup-Abenteuer. Für die Towers ein Festtag.

Hamburg | Das Comeback auf der europäischen Bühne: Nach jahrelanger Tristesse gibt es seit dieser Saison in der Metropolregion wieder internationalen Topsport in einer der publikumsrelevanten Teamsportarten zu sehen. Die Basketballer der Hamburg Towers bestreiten in der Edel-optics.de-Arena gegen Partizan NIS Belgrad im 7DAYS EuroCup ihr erstes Europacupspiel i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.