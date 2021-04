CDU-Abgeordneter von Abercron : Lob für Entscheidung über EU-Eigenmittelbeschluss

Der Politiker aus Elmshorn fürchtet einen Bruch des Versprechens, die EU nicht zu einer Schuldenunion werden zu lassen.

Avatar_shz von Leon Schröter

13. April 2021, 16:57 Uhr

Elmshorn/Berlin | Der Bundestagsabgeordnete der CDU für den Kreis Pinneberg, Michael von Abercron, unterstützt den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von Ende März, wonach Bundespräsident Steinmeier das Ratizifierungsgesetz über den EU-Fonds zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen vorerst nicht unterzeichnen darf. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, eine einstweilige Anordung gegen die Ausfertigung des Gesetzes zu erlassen, nachdem es zuvor von Bundestag und Bundesrat bestätigt worden war.

Von Abercron fürchtet einen Schritt zur Schuldenunion

Der Bundestagsabgeordnete von Abercron äußerte sich in einer Pressemitteilung positiv über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und erklärte, er habe im Bundestag gegen den Antrag gestimmt. Er sehe in dem geplanten Gesetz einen Bruch des Versprechens, die EU nicht zu einer Schuldenunion werden zu lassen und forderte die Abgeordneten des Deutschen Bundestag auf, alle Maßnahmen, die in eine Schuldenunion führen, ebenfalls abzulehnen.



Anscheinend halten auch die Karlsruher Richter meine Befürchtungen für nicht unbegründet. Michael von Abercron

Von Abercron hatte sich nach eigenen Angaben bereits früh kritisch zu dem Ratifizierungsgesetz geäußert. In seiner Pressemitteilung teilt es nun mit: „Anscheinend halten auch die Karlsruher Richter meine Befürchtungen für nicht unbegründet.“