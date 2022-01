Choreographien und Gesänge : Volleyball: Wie die Ersatzspieler der VG HaPi für Eindruck sorgen

Auch ohne Zuschauer verwandeln die Volleyballer des Drittligisten die Jahnhalle mit teils spektakulären Einlagen in ein Tollhaus. Trainer Jan Maier und Diagonalspieler Florian Sievers erklären, was dahinter steckt.

Pinneberg | Mitten im zweiten Satz beim Abstiegsrunden-Auftakt gegen CV Mitteldeutschland bilden die Auswechselspieler der VG Halstenbek-Pinneberg plötzlich eine Sitzreihe auf dem Hallenboden. Unter lauten Schlachtgesängen holen sie mit den Armen aus und stellen die Bewegungsabläufe einer Ruder-Mannschaft nach – der Spaß ist ihnen dabei deutlich anzusehen. Weiterlesen: VG Halstenbek-Pinneberg startet mit Heimsieg in die Abstiegsrunde Doch was steckt hinter solchen extravaganten Showeinlagen der Drittliga-Volleyballer? Trainer Jan Maier klärt auf: „Das mit diesen Choreographien kommt so ein bisschen aus dem amerikanischen College-Volleyball. Die sind da super kreativ und das schwappt jetzt so ein bisschen hier rüber. Manche Gegner sind noch irritiert, doch damit machen sie sich nicht über die anderen lustig“, so Maier. Florian Sievers als Chef-Choreograph Florian „Colt“ Sievers, Diagonalspieler der VG HaPi, spielte selbst in zeitweise in den USA und hat diese Mentalität aus Übersee ins Team getragen. Lautstark fungierte er beim Heimspiel gegen CVM als Schlachtruf-Taktgeber und Chef-Choreograph. Wegen einer freiwilligen Quarantäne-Maßnahme und Trainigsrückstand kam „Colt“ gegen die Gäste aus Leuna nicht zum Einsatz, er gefiel sich aber auch in seiner Rolle abseits der Spielfeldumrandung. „Das hat schon richtig Spaß gemacht. Wenn alle zusammen klatschen und singen ist das ein ganz anderes Gefühl im Team, als wenn man nur ganz ruhig für sich alleine ist“, erklärt Florian Sievers. Laut sein, die gute Stimmung hochhalten, seine Teamkollegen hypen. Das gehöre einfach dazu und müsse man „den Gegner auch wissen lassen“, so der HaPi-Leistungsträger. „Das schüchtert immer ein bisschen ein, wenn man die Brust raus hat – und hinterlässt Eindruck beim Gegner.“ Ruder-Einlage beim Turnier in Kiel entstanden Der Ruder-Jubel sei bei einem Testspiel-Turnier in Kiel entstanden, wie Florian Sievers verrät. „Zylo (Spitzname des langjährigen HaPi-Cheftrainers Sven Klieme, der sich bis Saisonende eine private Auszeit nimmt (Anm. d. Red.), hat da bei einem Spiel gesagt: Setzt die Gegner unter Druck im Aufschlag, die rudern gerade. Also, dass sie ins Schwimmen geraten. Dann haben wir uns eine Bank genommen und diese Ruder-Einlage davon adaptiert.“ Gehörig ins Schwimmen geraten sind auch die Spieler von CV Mitteldeutschland zeitweise bei der 0:3-Niederlage am Sonnabend (29. Januar) in der Pinneberger Jahnhalle. Die HaPi-Auswechselspieler haben sie das wissen lassen. ...

