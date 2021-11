3.Liga-Volleyball : VG Halstenbek-Pinneberg startet in die Rückrunde

Am Sonnabend (13. November) steht um 18 Uhr das Heimspiel des hiesigen Drittliga-Teams gegen TSV Spandau auf dem Programm. Trainer Sven Klieme nahm unter der Woche an den Deutschen Seniorenmeisterschaften teil.

Pinneberg | Sven Klieme zeigte noch einmal sein Können. Der Trainer der Drittliga-Volleyballer der VG Halstenbek-Pinneberg nahm mit der Ü47 der VG Elmshorn vergangenes Wochenende an den Deutschen Seniorenmeisterschaften teil – am Ende landete das Team auf Rang fünf. „Es hat Spaß gemacht“, sagte Klieme. Die Ü35 der VG Ha-Pi nahm ebenfalls an den Titelkämpfen teil ...

