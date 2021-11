Volleyball 3. Liga : VG Halstenbek-Pinneberg: Heimspiel gegen Kieler TV II fällt aus

Das für Sonntag (28. November) geplante Schleswig-Holstein-Duell wurde am Freitagabend von den Landeshauptstädtern abgesagt: Sie können nicht antreten. Die Partie wird neu angesetzt.

Pinneberg | Nach drei Siegen in Folge werden die Drittliga-Volleyballer der VG Halstenbek-Pinneberg ausgebremst. Ihr für Sonntag (28. November) geplantes Spiel gegen den Kieler TV II wurde am späten Freitagabend (26. November) von den Gästen aus der Landeshauptstadt abgesagt: Sie können nicht antreten. Dies vermeldeten die HaPi-Verantwortlichen in der Nacht von F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.