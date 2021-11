Volkstrauertag : Halstenbek und Rellingen laden zur Feierstunde ein

In beiden Gemeinden wird den Kriegsopfern gedacht. Die Bürger sind eingeladen, sich zu beteiligen.

Halstenbek/Rellingen | 1925 wurde er erstmals begangen: Der Volkstrauertag, der kurz vor dem ersten Advent an die weltweiten Kriegsopfer und Oper von Gewaltherrschaft erinnern soll. Auch in diesem Jahr finden in ganz Deutschland am Sonntag (14. November) zu diesem Anlass Kranzniederlegungen statt – die Gemeinden Halstenbek und Rellingen laden jeweils ihre Bürger dazu ein. ...

