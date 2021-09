VHS Halstenbek : Gegen Hass und Vorurteile: Linda Hoß-Rickmann bietet Gesprächskreis an

Halstenbeks Ex-Bürgermeisterin Linda Hoß-Rickmann möchte in einem offenen Gesprächskreis der VHS Strategien gegen die Polarisierung der Gesellschaft erarbeiten.

Halstenbek | Der Ton wird rauer. Die Toleranz anderer Meinungen, das Äußern konstruktiver Kritik, gemäßigte Zwischentöne, differenziertes Argumentieren – das alles geht in der Anonymität des Internets ganz besonders schnell verloren. Strategien gegen diesen Mechanismus möchte nun Linda Hoß-Rickmann, von 2007 bis 2017 Bürgermeisterin in Halstenbek, in einem offenen...

