Lohngefälle bei Mann und Frau : Virtuelle Ausstellung in Pinneberg zum „Equal Pay Day“

Der „Equal Pay Day“ markiert symbolisch den Tag im Jahr, an dem Frauen so viel Gehalt bekommen haben, wie Männer schon am 31. Dezember des Vorjahres verdient hatten.

Pinneberg | Zum „Equal Pay Day“ am 7. März präsentiert die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Pinneberg, Deborah Azzab-Robinson, auf der Homepage der Stadt die Ausstellung des Frauennetzwerks Steinburg „Equal Pay Day 07. März 2022“. „Noch immer belegt die Bundesrepublik im Bereich gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer einen der hinteren Spitzen...

