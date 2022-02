Termine und offenes Angebot : Vierte Corona-Impfung für Menschen ab 70: Im Kreis Pinneberg geht es los

Die Stiko empfiehlt die vierte Corona-Impfung unter anderem für Menschen ab 70 Jahren. Die können sich nun zeitnah einen Termin für die Impfstelle in Prisdorf holen oder ein offenes Angebot nutzen.

Kreis Pinneberg | Nachdem sich die Ständige Impfkommission (Stiko) am Donnerstag (3. Februar) für eine vierte Corona-Schutzimpfung für Menschen ab 70 Jahren ausgesprochen hat, können Interessierte bereits in Kürze einen entsprechenden Termin in der Impfstelle in Prisdorf buchen. Das hat der Kreis Pinneberg am Montag (7. Februar) auf Nachfrage von shz.de mitgeteilt. ...

