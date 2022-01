Schmuck und Uhren gestohlen : Vier Taten in den vergangenen Tagen: Einbrecher schlagen im Kreis Pinneberg zu

Die Täter hatten es auf Einfamilienhäuser in Wedel, Moorrege, Tornesch und Bönningstedt abgesehen.

Kreis Pinneberg | Gleich mehrere Einbrüche hat es in den vergangenen Tagen im Kreis Pinneberg gegeben. Dabei entwendeten die Täter unter anderem Schmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise. In Moorrege wurde Schmuck entwendet Am Freitag (7. Januar) drangen laut Mitteilung der Polizei Unbekannte zwischen 10.30 und 22 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.