Fußball-Landesliga : VfL Pinneberg verliert gegen Nikola Tesla trotz 1:0-Führung

Das Team von der Fahltsweide ging durch Dimitrios Kokaridas in der ersten Halbzeit in Führung. Am Ende stand man dennoch mit leeren Händen da.

Pinneberg | Im Stadion 1 wurden marode Sitzgelegenheiten entsorgt. Nun ragen 26 kleine Betonpfeiler aus dem Erdboden hervor. Eine Szenerie wie ein kleiner Friedhof hinter der Trainerbank. Doch beerdigen lassen müssen sich die Landesliga-Fußballer des VfL Pinneberg trotz der 1:3 (1:0)-Heimniederlage gegen den FK Nikola Tesla noch lange nicht. „Bald werden wir wied...

