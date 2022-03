Nachruf : Sie hat Turngenerationen geprägt: VfL Pinneberg trauert um Hanna Junge

Sie war eine der prägendsten Frauen in der Geschichte des VfL Pinneberg. Am 12. Februar verstarb Hanna Junge im Alter von 95 Jahren.

Pinneberg | Sie war eine Turnikone und eine der prägendsten Frauen in der Geschichte des VfL Pinneberg: Hanna Junge. Am 12. Februar dieses Jahres verstarb sie im Alter von 95 Jahren. Am Neujahrstag 1927 geboren Der VfL Pinneberg trauert. „Geboren wurde sie am Neujahrstag 1927 in Danzig. Sie floh mit ihrer Familie 1945 von Danzig über die Ostsee in den Weste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.