Ausdauer und Schnelligkeit : Der VfL Pinneberg richtet die Kinderolympiade zum 15. Mal aus

Bei der Olympiade messen sich junge Sportler von fünf bis zehn Jahren. Der Parcours wurde von Experten so konzipiert, dass motorische Fähigkeiten wie Ausdauer, Schnelligkeit, und Koordinationsfähigkeit getestet werden.

Pinneberg | Wie fit sind die Kinder nach der langen Corona-Pause ohne Vereins- und Schulsport? „Das ist eine spannende Frage“, sagt Uwe Hönke, Geschäftsführer VfL Pinneberg. Antworten wird die 15. Kinderolympiade liefern, die am Freitag, 30. Juli, in der Sporthalle der Johannes Brahms Schule, Fahltskamp 36 in Pinneberg, ausgerichtet wird. Motorische Fähigkeite...

