Eilverfahren : Verwaltungsgericht: Eingeschränkter Regelbetrieb im Kreis Pinneberg ist rechtmäßig

Die Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebs ist rechtmäßig, so das Urteil. Aber: Den gibt es bald gar nicht mehr.

Kreis Pinneberg/Schleswig | Die Betreuungssituation in den Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg beschäftigt nun auch die Gerichte. Das Verwaltungsgericht Schleswig hat am Dienstag (30. März) in einem Eilverfahren entschieden, dass die Rückkehr zu einem nur eingeschränkten Regelbetrieb in den Kitas im Kreis rechtmäßig ist (Az. 1 B 36/21). Als Gründe führte das Gericht laut Mitte...

